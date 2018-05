Die Polizei hofft auf Hinweise zu einer Unfallflucht in Ganderkesee. Symbolfoto: Michael Gründel

Ganderkesee. Die Polizei sucht einen Autofahrer beziehungsweise eine Fahrerin, der oder die am Samstag zwischen 1 und 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Awo an der Raiffeisenstraße in Ganderkesee einen BMW am vorderen linken Kotflügel beschädigt hat.