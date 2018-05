Die Schönemoorer Schützen haben am Dienstag schnell draußen den Maibaum aufgestellt und dann drinnen in der Schützenhalle gefeiert. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee. In der Gemeinde Ganderkesee ist gleich in mehreren Orten und Dörfern in den Mai getanzt worden – am Dienstag machte der Regen den Organisatoren von Veranstaltungen einen dicken Strich durch die Rechnung.