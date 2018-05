In Hoykenkamp geht es am 1. Mai mit Livemusik weiter MEC öffnen

Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum bei Menkens in Hoykenkamp aufgestellt. Foto: Thomas Deeken

Ganderkesee. In der Gemeinde Ganderkesee ist gleich in mehreren Orten und Dörfern in den Mai getanzt worden – zum Beispiel in Ganderkesee und Bookholzberg, in Hoykenkamp und Immer.