Wildeshausen. Bei einem Einbruch am Freitag haben bislang unbekannte Täter einen Sachschaden von 150 Euro verursacht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 16 Uhr, bis Sonntag, 2.30 Uhr, sind laut Polizei bislang unbekannte Täter in Büroräume an der Bahnhofsstraße eingedrungen. Die Einbrecher gingen leer aus, verursachten aber einen Sachschaden von 150 Euro.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter (04431)941115 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.