Ganderkesee. Die Diskussion um einen Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/Westtangente/Am Welsetal geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, 2. Mai, soll der Ausschuss für Straßen und Verkehr darüber entscheiden, ob die Planung für einen Kreisel fortgeführt werden soll. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr.

Aufgrund des Antrags der SPD-Fraktion vom November 2017 wurden für das Haushaltsjahr 2018 weitere Planungskosten in Höhe von rund 35.000 Euro veranschlagt und für die Umsetzung für nächstes Jahr 800.000 Euro eingeplant.

Arnold Hansen bleibt Gegner

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sieht zwar keine Notwendigkeit für einen Kreisverkehr, weil es dort keine Unfallhäufungsstelle gibt. Und auch Arnold Hansen, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, ist gegen einen Kreisel und will Steuergelder nicht verschwenden. Größter Befürworter ist die SPD-Fraktion und dort vor allem Christel Zießler, die seit Jahren um einen Kreisverkehr für mehr Sicherheit in dem Kreuzungsbereich kämpfen.

Vorplatz-Umbau bei Kita Ganderkesee

Weitere Themen auf der Tagesordnung: Unterhaltung der Wirtschaftswege und Grünpflege durch den Kommunalservice Nordwest, Umgestaltung des Vorplatzes der Bücherei beziehungsweise der Kindertagesstätte an der Raiffeisenstraße in Ganderkesee, Anbringung eines Geländers am Rethorner See sowie Straßenbenennungen im neuen Baugebiet „Südlich Oldenburger Straße“ mit den Vorschlägen Fritz-Reuter-Straße, Bookhorner Feld, Droste-Hülshoff-Weg und Erich-Kästner-Weg. Außerdem soll darüber abgestimmt werden, ob die Erschließungsstraße im geplanten Gewerbegebiet Westtangente II An der Startbahn heißen soll.

Mehr zum Kreisel lesen Sie hier.