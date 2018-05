Einige Bookholzberger können sich eine Nachnutzung des alten Feuerwehrgebäudes an der St.-Florian-Straße vorstellen, die Verwaltung aber nicht. Diskutiert wird im Finanzausschuss. Archivfoto: Thomas Deeken

Ganderkesee/Bookholzberg. Eigentlich würden der Orts- und Heimatverein Bookholzberg-Grüppenbühren und auch die Werbegemeinschaft „Wir in Bookholzberg“ (WiB) das alte Feuerwehrgebäude an der St.-Florian-Straße in Bookholzberg auch noch weiternutzen wollen, wenn die Feuerwehr im nächsten Jahr in ihr neues Domizil am Wellenhofsweg gezogen ist. Die Verwaltung schlägt dagegen vor, das Haus abzureißen, um dort zwei Mehrfamilienhäuser zu bauen, die städtebaulich in die vorhandene Bebauung passen.