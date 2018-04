In Ganderkeseer Unternehmensgebäude eingebrochen MEC öffnen

In Ganderkesee wurde in ein Unternehmensgebäude eingebrochen. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Ganderkesee. Einen Tresor haben unbekannte Täter am Freitag, 27. April, gestohlen. Sie drangen gegen 3 Uhr nachts in ein Unternehmensgebäude in Ganderkesee ein.