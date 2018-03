Mit drei weiteren Zeugen wird der Berufungsprozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den Ex-Geschäftsführer der Orthopädie-Klinik in Stenum am kommenden Donnerstag in seine fünfte Runde gehen. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

Oldenburg/Stenum. Mit weiteren drei Zeugen wird der Berufungsprozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen den Ex-Geschäftsführer der Orthopädie-Klinik in Stenum am kommenden Donnerstag in seine fünfte Runde gehen.