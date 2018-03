Jugendliche in Dötlingen und Wardenburg in Gefahr MEC öffnen

Schlittschuhlaufen auf dem See muss vorerst noch ein Traum bleiben. Symbolfoto: Sebastian Kahnert

Dötlingen/Wardenburg. In gleich zwei Fällen ist es dank der Aufmerksamkeit zweier Frauen am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Dötlingen-Altona und in Wardenburg auf dem Tillysee nicht zu Schlimmerem gekommen. Sie haben Jugendliche auf den viel zu dünnen Eisflächen gesehen und die Polizei verständigt.