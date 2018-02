Die Brücke an der Wiggersloher Straße in Ganderkesee-Wiggersloh steht vor dem Abriss. Foto: Thorsten Konkel

Ganderkesee-Wiggersloh. Die Brücke über die Delme in Wiggersloh an der Wiggersloher Straße wird ersetzt, weil die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Mit dem Abriss des alten Brückenwerks soll nach Angaben der Gemeinde voraussichtlich in der kommenden Woche begonnen werden.