Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in Wardenburg eingestiegen. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Wardenburg. In einem Wohnhaus in der Rudolf-Harbig-Straße in Wardenburg wurde in der Zeit zwischen Samstag, 24. Februar, 15 Uhr und Sonntag, 25. Februar, 17.30 Uhr, Schmuck gestohlen.