Schönemoor-Horst. Kein Eislaufvergnügen beim Jugendraum Horst: Kurzfristig hat die Gemeinde Ganderkesee ihr ab Montag angekündigtes Schlittschuhlaufen auf der Skateranlage des Jugendraums Horst abgesagt.

Grund ist, dass das die dünne Eisschicht trotz Dauerforstes in der Sonne immer wieder antaut, erläuterte Gemeindesprecher Hauke Gruhn am Montagvormittag. Ursprünglich hatte der Jugendraum Horst in Schönemoor-Horst vorgesehen, sein Eislaufvergnügen von Montag, 26. Februar, bis Freitag, 2. März, zu veranstalten.