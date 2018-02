Totalschaden nach Fahrzeugbrand in Ganderkesee MEC öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Ganderkesee. Im Fall eines geparkten Fahrzeugs, das am späten Samstagabend an der Overbeckstraße in Flammen stand, deutet nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen alles auf eine Brandstiftung hin.