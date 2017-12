Am Vorwerk Blühende Pflanzen sollen Parkhaus-Bau in Delmenhorst ausstechen

Delmenhorst. Die „Pro-Baum-Organisation“ will ein Parkdeck Am Vorwerk abwehren – und setzt dabei auf neu zu pflanzenden, blühenden Bewuchs. Die neue Vegetation soll Politiker überzeugen, sich für die Grünflächen einzusetzen.

Die Naturschützer der „Pro-Baum-Organisation“ rufen dazu auf, für Grünflächen Am Vorwerk zu spenden. Mit den Geldern wollen die Organisatoren den Bewuchs auf dem Platz aufwerten, wie es in einer Mitteilung heißt. Sie erhoffen sich dadurch, die Stadtratspolitiker davon zu überzeugen, die neu blühenden Grünflächen zu erhalten und gegen ein von der Stadtverwaltung avisiertes Parkdeck oder Parkhaus im Zuge einer Neunutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes zu stimmen.

Für Parkplätze, aber nicht auf Grünflächen

Nach Angaben von „Pro Baum“ machen unter anderem Sumpfeichen, Hainbuchen, Eschen, Stieleichen oder Schwarzholdunderbüsche den Bewuchs Am Vorwerk aus. Die Organisation möchte nun blühende Vegetation hinzufügen, um die Grünflächen aufzuwerten, heißt es. Das Parkdeck soll so letzten Endes politisch abgewehrt werden. Wie „Pro Baum“ in der Mitteilung darstellt, sei man nicht per se gegen Parkplätze, „aber eben nicht auf den wenigen verbliebenen Grünflächen“. Der Bewuchs trage für die Naturschützer auch zu einer „Wohnlichkeit“ in der Innenstadt bei. Ein Aspekt, der dem Einzelhandel zu einer guten Kundenfrequenz verhilft, ist „Pro Baum“ überzeugt.

Ersatzziele hat Pro-Baum bereits parat

Sollten Gelder der Spendenaktion übrig bleiben – etwa wenn sich die Stadt gegen die zusätzliche Begrünung wehren sollte – will die Organisation unter anderem Bäume oder Ziersträucher im direkten Umfeld des Haus Coburg pflanzen oder Weidenbäumchen an Bachuferstrecken in der Innenstadt anlegen.

Verwaltung prüft potenzielle Parkflächen

Die Verwaltung prüft derzeit im Zuge einer Hertie-Wiederbelebung Parkflächen Am Vorwerk aber auch an der Bebelstraße – also dort, wo Anfang 2017 das baufällige alte Hertie-Parkhaus abgerissen wurde.

Wer an „Pro Baum“ spenden will, erhält unter Telefon (0162) 5670522 oder per E-Mail bsv.pascha@ok.de mehr Informationen.