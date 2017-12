Jubiläum in Delmenhorst Sabiha und Ibrahim Tuner feiern ihre goldene Hochzeit

Delmenhorst. Zwanzig Jahre lang war Ibrahim Tuner Mitglied im Stadtrat. Doch nicht nur in der Politik, sondern auch in seinem Privatleben spielt Beständigkeit eine große Rolle: Gemeinsam mit seiner Frau Sabiha feiert er heute goldene Hochzeit.

„Wenn einer laut ist, hört der andere zu.“ Eine Weisheit, die für Ibrahim Tuner von großer Bedeutung ist. Denn nur durch gegenseitige Anerkennung erreichten er und seine Frau Sabiha einen Meilenstein, von dem viele Paare träumen: die Goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort und halten sich seither die Treue.

In 50 Jahren nie gestritten

„Wir haben in 50 Jahren nie gestritten“, betont der 67-jährige Ibrahim Tuner stolz. Vier Kinder haben sie währenddessen in die Welt gesetzt. Neben der Liebe sind es die gemeinsamen Erinnerungen, die das Paar zusammenhalten.

Schwere Zeiten zu Beginn der Ehe

Ibrahim und Sabiha stammen aus einem Dorf im Südosten der Türkei. 1966 wurden die damals 17-jährigen einander vermittelt und schon ein Jahr später folgte die Hochzeit. Die Anfangszeit sei hart gewesen. „Mein Bruder erkrankte schwer und ich musste Verantwortung für ihn übernehmen“, erzählt Ibrahim. Nachdem sein Bruder der Krankheit erlag, kümmerte Sabiha sich fürsorglich um dessen Kind, so als sei es ihr eigenes. Für Ibrahim ist das ein Ausdruck besonderen familiären Zusammenhalts.

Anzeige Anzeige

1973 nach Delmenhorst gekommen

Alleine und ohne Hab und Gut zog Ibrahim 1973 nach Delmenhorst – zunächst als Gastarbeiter in der Textilindustrie. Sabiha und die Kinder holte er später nach. Durch soziales Engagement machte sich Ibrahim in Düsternort einen Namen und wagte bald den Schritt in die Politik. Er trat der SPD bei. 1996 wurde er in den Stadtrat gewählt, dem er bis 2016 angehörte. Auch wenn sie sich selten sahen, spürte Ibrahim stets den Rückhalt seiner Frau. „Ginge es nach ihr, wäre ich noch länger in der Politik geblieben,“ erzählt Ibrahim lachend.

Halten sich gemeinsam fit

Nun, da beide in Rente sind, bietet sich Zeit für Neues. „Wir machen regelmäßig Fitnesstraining, um gesund zu bleiben,“ erzählt Ibrahim. Delmenhorst hat einen festen Platz in ihren Herzen, daher möchten sie auch ihren Lebensabend hier verbringen. Anderen Paaren empfehlen sie, immer füreinander einzustehen und auch Fehler verzeihen zu können. 50 Jahre lang haben sie das beherzigt und es sollen laut Ibrahim noch viele Jahre folgen: „Meine Eltern waren 72 Jahre verheiratet, das möchten wir auch schaffen!“