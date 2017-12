Delmenhorst feiert Weihnachten Auf das Fest folgt die Party

Delmenhorst. Kartonage, Ring Di Alarm und Weihnachtsparty bei Schierenbeck: Rund um das besinnliche Weihnachtsfest gab es in Delmenhorst auch zahlreiche Gelegenheiten, Freunde zu treffen und mit ihnen zu feiern.

Besinnliche, feierliche und ausgelassene Momente haben sich am Weihnachtswochenende in Delmenhorst abgewechselt. Doch auch die Gottesdienste wie die stimmungsvolle Christmette in der Hasberger St.-Laurentius-Kirche lockten hunderte Besucher.

Nachtschwärmer kommen auf ihre Kosten

Wer nach dem Fest mit der Familie noch auf die Piste gehen wollte, hatte dafür am ersten Weihnachtstag gleich bei drei großen Partys die Möglichkeit. Auch in ihrer neuen Heimat an der Elsflether Straße kam die X-Mas-Kartonage gut an. Das Publikum zeigte sich in Feierlaune. In den Jahren zuvor war die Kartonage stets bei Schierenbeck gefeiert worden. In diesem Jahr wurde dort auf eine eigene Feier gesetzt. Für wahre Nachtschwärmer erwies sich die „Ring Di Alarm“-Party im Slatterys als richtige Wahl: Hier füllte sich der Saal erst ab Mitternacht, um 1 Uhr gab es zu Reggae und Dancehall auch auf der Tanzfläche kein Halten mehr.