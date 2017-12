St.-Marien-Gemeinde Delmenhorst Pfarrer Gregor Stratmann übernimmt für sechs Monate

Delmenhorst. Gregor Stratmann wird ab dem 15. Januar 2018 voraussichtlich für ein halbes Jahr als Pastor mit dem Titel Pfarrer in der Delmenhorster St.-Marien-Gemeinde mitarbeiten. Dies teilte das Bischöflich Münstersche Offizialat am Dienstag mit.

Der 62-Jährige wird laut Mitteilung aber nicht der Nachfolger von Pfarrer Hubert von der Heide werden, sondern nach dem halben Jahr Delmenhorst wieder verlassen, um eine andere Aufgabe im Bistum zu übernehmen. Das gab Pfarrverwalter Norbert Lach am Dienstag in allen Gottesdiensten der Gemeinde bekannt. Von der Heide hatte die Gemeinde im Juni nach 31 Jahren in Delmenhorst verlassen.

Stratmann, der aus Rhede stammt, war nach seiner Priesterweihe 1992 als Kaplan in Voerde und Herten. 1997 wurde er Pfarrer in St. Josef in Oldenburg-Bümmerstede und Verwalter der Kapellengemeinde St. Ansgar in Hatten. 2001 wurde er Pfarrer in St. Josef Oldenburg und übernahm die Leitung der Seelsorgeeinheit Oldenburg St. Josef und Sandkrug. 2002 wechselte Stratmann in die Erzdiözese München-Freising und wurde Pfarradministrator mit dem Titel Pfarrer in München/Johanneskirchen/Oberföhring St. Thomas der Apostel. 2001 übernahm Stratmann die deutsche Auslandsseelsorge in Budapest St. Elisabeth.