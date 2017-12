Delmenhorst. Im Kreis ihrer Familie hat Anneliese Heise aus Delmenhorst am 24. Dezember ihren 100. Geburtstag gefeiert.

.Die Jubilarin wurde 1917 in Hannover geboren und lebt seit 1957 in Delmenhorst. Mit Anneliese Heise leben aktuell acht Seniorinnen in Delmenhorst, die ein dreistelliges Lebensalter erreicht haben.

Glückwünsche der Stadt

Ehrenratsfrau Käthe Stüve und Sophie von Loh gratulierten der Jubilarin am Ehrentag und überbrachten die Glückwünsche der Stadt.