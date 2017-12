Einbrecher suchen Wohnhaus in Elmeloh heim MEC öffnen

Symbolfoto: dpa

Elmeloh. Bislang nicht ermittelte Täter sind in der Zeit vom Donnerstag, 21. Dezember, 15 Uhr, bis zum Freitag, 22. Dezember, 15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Elmeloher Straße eingebrochen.