Gastschwester an Krebs erkrankt Delmenhorster Au-pair erweist sich als große Stütze

Delmenhorst/New Jersey. Sie ist mehr als ein Familienmitglied auf Zeit. In schweren Stunden rückt Isabell Wüppenhorst ganz nah an ihre amerikanische Gastfamilie heran.

Nein, die Frage sei ihr nicht in den Sinn gekommen. Ihr Au-pair-Jahr abbrechen, jetzt wo sie so dringend gebraucht wurde? No way, wie die Amerikaner sagen. Isabell Wüppenhorst blieb, obwohl sie hätte gehen können. Sie fühlte sich schon längst als Teil der Familie in Summit/New Jersey, als die niederschmetternde Diagnose für die älteste Tochter ihrer fünfköpfigen Gastfamilie kam. Keine Grippe, keine Lungenentzündung, wie zunächst vermutet. Es war Krebs. Die Ärzte machten der Familie wenig Hoffnung.

Liebe, Ruhe und Fürsorge

Isabell, Maxe-Abiturientin, war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und noch kein halbes Jahr in den Staaten, die Bindung zur Gastfamilie war aber schon stark. Und sie wurde durch die Erkrankung ihrer zu dem Zeitpunkt 13-jährigen Gastschwester Susan noch stärker. „Isabell hat die Kinder vor alldem beschützt, was mit ihrer großen Schwester passierte“, sagt Gastmutter Sylvie, die einige Tage nach der Diagnose ihren Job gekündigt hat, um für ihre Tochter da sein zu können. Der Kampf gegen den Krebs begann. Das Au-pair-Mädchen hat diesen Kampf begleitet und das ihre getan. Ihrer schwer kranken Gastschwester fallen durch Bestrahlung und Chemo die langen, schönen Haare aus, die Wimpern, die Augenbrauen. Gerade für Teenager ist das ein Schlag. „Isabell versicherte einem jungen Mädchen, das gerade all seine Haare verloren hatte, dass sie trotzdem wunderschön ist. Sie hat unserer Tochter mit ihrer lustigen Art von allem, was gerade passierte, abgelenkt“, sagt die Mutter. Die Liebe, die Ruhe, die Fürsorge Isabells, sie seien endlos gewesen.

Diagnose schweißt zusammen

„Die Diagnose hat uns zusammengeschweißt“, bestätigt Isabell. „Ich war ein Teil der Familie, ich fühlte mich wirklich als Schwester meiner Gastgeschwister.“ Ihr eigener Einsatz, der sei da doch irgendwie selbstverständlich gewesen. Für die Familie ist er aber Gold wert in einer Zeit, die von großen Sorgen bestimmt ist. Und die Geschichte nimmt ein gutes Ende. Nach einem harten Kampf kann der Krebs besiegt werden. „Wir waren außer uns vor Freude und voller Dankbarkeit“, sagt die Gastmutter. Isabells Jahr als Au-pair ist mittlerweile vorüber, sie ist zurück in Delmenhorst. „Isabell machte das Beste aus ihrem Jahr, während sie uns durch unseren Kampf mit dem Krebs half – furchtlos, liebevoll und fröhlich“, sagt die Gastmutter. Isabell soll nun „Au-pair des Jahres“ werden. Einen entsprechenden Vorschlag mit Begründung hat die Gastmutter bereits abgegeben. Freunde fürs Leben, das wollen die amerikanische Familie und ihr Au-pair so oder so bleiben. Ihre Bewerbung als Au pair hatte Isabell damals übrigens mit den Worten „Isabells Name bringt Sonnenschein“ abgeschlossen. „Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch keine Ahnung, wie wahr diese Worte sind, auch wenn dunkle Sturmwolken aufziehen“, sagt die Gastmutter.

Musical-Darstellerin als Berufsziel

Isabell betont, das Jahr in den USA habe sie selbstbewusster gemacht. Das war der Plan, schon bevor die schlimme Diagnose für Susan kam. Die Zeit in den Staaten hat ihr unheimlich viel gebracht, sie hat nicht nur New Jersey und das nahe New York kennengelernt. Unter anderem hat das Jahr sie darin bestärkt, ihren Traum zu verfolgen: Musical-Darstellerin will sie werden. In den USA hat sie ihren Gesangsunterricht fortgesetzt – und viel Lob bekommen. Den Broadway kennt sie jetzt auch schon. Und Dinge, die sie anfängt, abzubrechen, ist für Isabell keine Option.