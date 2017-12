Historische Stadtansicht 1969: Viel Betrieb in der Langen Straße vor dem Fest

Delmenhorst. Die Weihnachtsfeiertage stehen unmittelbar vor der Tür, höchste Zeit also, die letzten festlichen Besorgungen zu erledigen.

Der Weg führt viele Delmenhorster in diesen Tagen, wie auch in der historischen Aufnahme vom Dezember 1969, zu den Geschäften in der Langen Straße. Nach Einbruch der Dunkelheit kommt die neue Weihnachts-, pardon: Winterbeleuchtung zur Geltung. Außerdem dringen vom Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz die für diese Zeit so typischen Gerüche und Klänge herüber.

Auch im Jahr der ersten Mondlandung herrschte in der Innenstadt geschäftiges Treiben in der Adventszeit, wenn auch ein Weihnachtsmarkt erst ein Jahr später auf die Beine gestellt wurde. Noch waren die Autos, die hier am Kaufhaus Kepa – heute residiert dort C&A – vorbeifahren, nicht aus der Langen Straße verbannt. Foto: dk-Archiv/Hermann Weizsäcker