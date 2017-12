Gottesdienst vermittelt Einblicke So wird fernab von Delmenhorst Weihnachten gefeiert

Delmenhorst. Einblicke in die Bräuche anderer Nationen erlangten die Besucher des Adventsgottesdienstes in der Lutherkirche in Stickgras. Die kulturelle Vielfalt besteht besonders beim Weihnachtsessen.

Unter dem Motto „Feste Feiern in anderen Ländern“ stand der Weihnachtsgottesdienst der Kirchengemeinde Hasbergen, der am Donnerstag zahlreiche Besucher in die Lutherkirche nach Stickgras lockte. Das festliche Programm der Veranstaltung wurde von den Kindern des evangelisch-lutherischen Kindergartens gestaltet. So trug eine Gruppe ein weihnachtliches Gedicht vor, während andere Kinder sich in den Rollen der Hirten und Engel im Krippenspiel wiederfanden. Zwischen den Einlagen sang die Kirchengemeinde traditionelle Weihnachtslieder, wobei sie musikalisch von Pfarrer Ralf Frerichs an der Gitarre unterstützt wurde.

Einblick in andere Kulturen

Doch zwischen Weihnachtsbaum und Strohstern wurden nicht nur deutsche Bräuche zum Fest ausgeübt. Die multikulturelle Vielfalt der Kirchengemeinde zog sich wie ein roter Faden durch das Programm. So berichtete eine Mutter vom typisch polnischen Weihnachtsfest, bei dem zum Fest kein Fleisch, sondern nur Fisch und Gemüse, verspeist werden. In der Türkei hingegen wird Gebäck wie Baklava, eine Nachspeise aus Blätterteig, bevorzugt. Am Ende des Gottesdienstes konnten bei einem anschließenden Zusammensitzen im Kindergarten viele der landestypischen Spezialitäten probiert werden.

In Indien wird viel getanzt

Insbesondere eine junge Frau stach aus dem Publikum heraus: Priya Rana besuchte den Gottesdienst in ihrem traditionellen Sari. Die gebürtige Inderin lebt seit fünf Jahren in Deutschland und absolviert eine Ausbildung zur Sozialpädagogin, weshalb sie derzeit die Erzieherinnen im Kindergarten Stickgras unterstützt. Sie wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi auf, wo Weihnachten nicht gefeiert wird. Das Fest lernte sie erst in Deutschland kennen und lieben. Seitdem sie hier lebt, wird jedes Jahr gefeiert. Zuerst wird indisch gekocht, es gibt Curry, Milchreis und viele Süßigkeiten. Nachdem die Geschenke verteilt wurden, wird gefeiert: „Wir singen und tanzen viel, das liegt in unserem Blut“ sagt die junge Frau und strahlt dabei.