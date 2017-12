Beratung in Problemvierteln Einmaliges Projekt fördert sozial Schwache in Delmenhorst

Delmenhorst. Pilotprojekt in Delmenhorst: Ersatzkassen und Diakonie fördern Gesundheit in den sozial benachteiligten Stadtteilen Wollepark, Düsternort und Hasport. Die Kosten betragen mehr als 200.000 Euro.

Mit einem Pilotprojekt wollen die Ersatzkassen und die Diakonie gemeinsam die Gesundheit in sozial benachteiligten Stadtteilen in Delmenhorst verbessern. Für das zunächst bis 2020 laufende und niedersachsenweit einmalige Projekt sollen Gesundheitstreffen in den Räumen der Diakonie für alle Menschen in den Stadtteilen Wollepark, Düsternort und Hasport etabliert werden, teilten gestern der Verband der Ersatzkassen und die Diakonie in einer gemeinsamen Erklärung mit. Für das Projekt stünden insgesamt 202.000 Euro zur Verfügung.

Soziale Lage beeinflusst Gesundheit

Das Pilotprojekt werde in Delmenhorst aufgebaut, weil dort besonders viele sozial benachteiligte Menschen und Zuwanderer lebten, hieß es. Die soziale Lage eines Menschen beeinflusse seine Gesundheit: Jugendliche und Kinder seien weniger sportlich aktiv und ernährten sich eher ungesund. Außerdem nutzten Familien mit einem niedrigen Sozialstatus seltener Gesundheitsangebote als andere.

Regelmäßige Treffen in Nachbarschaftsbüros

Kernidee des Projekts sind regelmäßige Gesundheitstreffen im Stadtteil. Dafür werden Räume der Nachbarschaftsbüros der Diakonie genutzt. Auf Basis einer Bedarfsanalyse sollen passgenaue Angebote etwa in den Bereichen Ernährung und Bewegung gestaltet und sozial benachteiligten Familien durch Ernährungsberater, Sportpädagogen und anderes Fachpersonal vermittelt werden. Darüber hinaus wird angestrebt, „Gesundheitshelfer“ aus dem jeweiligen Lebensumfeld zu qualifizieren, die die Familien über die Projektlaufzeit hinaus unterstützen. Die Teilnahme ist für die Familien kostenfrei. „Gemeinsam mit den Menschen aus den Quartieren Angebote zu entwickeln, erhöht die Chancen einer nachhaltigen Verbesserung der gesundheitlichen Lage. Besonders wenn Möglichkeiten aufgezeigt werden, die sich auch ohne zusätzliche finanzielle Mittel umsetzen lassen“, sagte Franz-Josef Franke, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Delmenhorst/Oldenburg-Land.

Herausforderung und Chance

Neben der Diakonie beteiligen sich vom Verband der Ersatzkassen die Techniker Krankenkasse, die Barmer, DAK-Gesundheit, Kaufmännische Krankenkasse, Handelskrankenkasse und Hanseatische Krankenkasse. Die Organisation übernehme das Delmenhorster Institut für Gesundheitsförderung (DIG), hieß es. „Gesundheitsförderung für und mit Menschen in schwierigen Lebenslagen ganz unterschiedlicher Ursachen ist eine große Herausforderung, aber auch eine Chance, die teilweise massiven gesundheitlichen Benachteiligungen zu mildern“, sagte Dr. Johann Böhmann, Leiter des DIG.