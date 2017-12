Radler kämpft noch um sein Leben Polizei findet flüchtigen Fahrer nach Unfall in Prinzhöfte

Polizei findet flüchtigen Fahrer nach Unfall in Prinzhöfte MEC öffnen

Am Horstedter Weg in Prinzhöfte ist am Dienstagabend ein 56-jähriger Radfahrer aus Delmenhorst angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst/Prinzhöfte. Schneller Fahndungserfolg für die Polizei in Delmenhorst: Nach dem Unfall am Horstedter Weg, bei dem ein Delmenhorster Radfahrer am Dienstag lebensgefährlich verletzt worden ist, hat die Polizei den geflüchteten Unfallverursacher ermittelt.