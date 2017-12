Konzert in Delmenhorst Maxe-Schüler zeigen ihr ganzes Können im Kleinen Haus

Delmenhorst. Die Musikprofilklassen des Max-Planck-Gymnasiums haben am Mittwochabend im Kleinen Haus ihr ganzes Können gezeigt.

In unterschiedlichen Zusammensetzungen haben die verschiedenen Klassenstufen vorgeführt, was sie sich „draufgeschafft“ haben. Darüber hinaus haben sich die Schülerinnen und Schüler bei ihren Lehrern mit Blumen bedankt, was den harmonischen Rahmen des Abends noch einmal verstärkte. Das „Maxe“ bietet in Musik Profilklassen an. In diesen Klassen findet eine besondere Schwerpunktbildung statt, die der Stärkung musi-scher Kompetenzen dient.