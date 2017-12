Durch die Feiertage Müllabfuhrtermine verschieben sich in Delmenhorst

Delmenhorst. Durch die Feiertage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel verschieben sich die Abfuhrtage für den Rest- und Bioabfall sowie die gelben Säcke ebenso wie die Abholtage von Altglas und -papier.

Besonders aufmerksam sollten vor Weihnachten die Haushalte der Abfuhrbezirke 1, 2, 6 und 7 sein, denn deren Termine werden von Montag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag), auf Samstag, 23. Dezember, vorverlegt.

In den Abfuhrbezirken 3, 4, 5, 8, 9 und 10 werden Rest- und Bioabfall, gelbe Säcke, Altpapier und Altglas einen Tag später als gewohnt abgeholt.

Folgende Verschiebungen sind zu beachten:

Abfuhrbezirk 1: Restabfall und gelber Sack Sonnabend, 23. Dezember Altpapiertour B und Altglas Sonnabend, 30. Dezember.

Abfuhrbezirk 2: Altpapiertour A und Altglas Sonnabend, 23. Dezember Bioabfall und gelber Sack Mittwoch, 27. Dezember.

Abfuhrbezirk 3: Altpapiertour A und Altglas Mittwoch, 27. Dezember Restabfall und gelber Sack Donnerstag, 28. Dezember.

Abfuhrbezirk 4: Altpapiertour A und Altglas Donnerstag, 28. Dezember Bioabfall und gelber Sack Freitag, 29. Dezember.

Abfuhrbezirk 5: Altpapiertour A und Altglas Freitag, 29. Dezember Restabfall und gelber Sack Sonnabend, 30. Dezember.

Abfuhrbezirk 6: Restabfall Sonnabend, 23. Dezember. Altglas Samstag, 30. Dezember.

Abfuhrbezirk 7: Altglas Sonnabend, 23. Dezember. Bioabfall Mittwoch, 27. Dezember.

Abfuhrbezirk 8: Altglas Mittwoch, 27. Dezember. Restabfall Donnerstag, 28. Dezember.

Abfuhrbezirk 9: Altglas Donnerstag, 28. Dezember. Bioabfall Freitag, 29. Dezember.

Abfuhrbezirk 10: Altglas Freitag, 29. Dezember. Restabfall Samstag, 30. Dezember.

In der Woche nach Neujahr verschieben sich die Termine in allen Abfuhrbezirken um einen Werktag nach hinten. Die Terminverschiebungen sind in den Abfallkalendern 2017/18 berücksichtigt und können auch unter www.delmenhorst.de/abfallkalender abgerufen werden.