Diese Bäcker haben geöffnet Wo gibt es Weihnachten 2017 Brötchen in Delmenhorst und Ganderkesee?

Delmenhorst/Ganderkesee. Wer an den Weihnachtstagen frische Brötchen zum Frühstück haben möchte, hat in Delmenhorst und Ganderkesee mehrere Möglichkeiten. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäcker.

Da der Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, werden ihn wahrscheinlich viele Familien nutzen, um ausgedehnt zu frühstücken oder zu brunchen. Wer dazu frische Brötchen auf dem Tisch haben möchte, hat am Sonntag zahlreiche Optionen. An den beiden darauf folgenden Feiertagen ist die Auswahl aber deutlich eingeschränkter. Zwei Bäcker haben an allen drei Tagen geschlossen: Die Landbäckerei Tönjes mit ihren Filialen in Delmenhorst und Ganderkesee sowie die Bäckerei Hülsemeyer geben ihren Mitarbeitern eine Auszeit über alle Weihnachtstage.

Heiligabend

Fast alle Bäcker haben am Sonntag geöffnet, jedoch zu anderen Zeiten als sonst an Sonntagen üblich. Die Filialen der Bäckerei Krützkamp öffnen von 8 bis 12 Uhr, die Standorte mit angeschlossenem Café haben von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Bäcker Becker an der Grünen Straße öffnet an Heiligabend von 8 bis 11 Uhr. Bäckermeister Haferkamp hat am Sonntag in den Filialen bei Inkoop, Penny und an der Cramerstraße von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Bäcker Meyer-Mönchhof öffnet Heiligabend in den Filialen in Schierbrok, Heide, Ganderkesee, Bookholzberg und an der Hansastraße, sowie an der Bremer Straße, im Deichhorst-Center und am Hasporter Damm in Delmenhorst von 8 bis 12 Uhr die Türen.

Anzeige Anzeige

Die Bäckerei Pissarczyk an der Akazienstraße öffnet am Sonntag von 8 bis 11 Uhr. Bäcker Gramberg bietet von 7 bis 12 Uhr frische Backwaren an. Die Bäckerei Behrens-Meyer an der Bremer Straße hat am Sonntag von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Ebenso kann man sich bei der Bäckerei Timmermann an der Stedinger Landstraße sowie am Blücherweg und in Schierbrok von 8 bis 11 Uhr mit Brötchen eindecken. Das Backwerk im Bahnhof hat den ganzen Tag geöffnet. Von 5 bis 19 Uhr gibt es hier Brötchen und Gebäck. Bäcker Garde öffnet in Ganderkesee am Sonntag von 8 bis 13 Uhr.

1. Weihnachtstag

Am Montag müssen Ganderkeseer auf den Nachbarort ausweichen, wenn sie frische Brötchen haben wollen. Aber auch in Delmenhorst haben nur zwei Bäcker geöffnet. Die Bäckerei Pissarczyk öffnet am 1. Weihnachtstag von 8 bis 10 Uhr. Das Backwerk im Bahnhof hat von 5 bis 19 Uhr geöffnet.

2. Weihnachtstag

Am Dienstag dreht sich das Bild. In Delmenhorst hat dann nur das Backwerk im Bahnhof von 5 bis 19 Uhr geöffnet. In Ganderkesee macht Bäcker Garde von 8 bis 13 Uhr die Türen auf.