Preis für Delmenhorster Schule Preisgeld für „Filmklappe“ geht ins nächste Projekt

Acht Minuten etwa dauert der Kurzfilm, den die Jugendlichen produziert haben. Er zeigt die sich anbahnende Liebesgeschichte zweier Jugendlicher (Kim Sanftleben und Anja Stellow), die ein wenig holprig ist, weil er nicht schreiben – und sie nicht lesen kann. Das macht dann seinen kompakten Liebesbrief „Willst Du mit mir zusammen sein“ schwierig zu verstehen. Die Schule an der Karlstraße ist eine Förderschule, und tatsächlich, erklärt Klassenlehrer Gert Reichelt, haben einige der Schüler durchaus Schwierigkeiten mit der Schrift. Auch deshalb werfe der Film „Ich kann nicht lesen“ ein Schlaglicht auf die Realität der Schüler.

Werder-Shirt im Film und in der Realität

Dabei ist der kurze Streifen hübsch gemacht, mit effektvollen Schnitten, zum Teil dramatischer Musik, einigen technischen Tricksereien, und einem Schuss Humor. Beispielsweise sie mit ihrer Freundin das beste Oberteil für den Abend raussucht: „Das hier? – Ne, total Horror! Und das? – Voll Oma!“ Das Oberteil, auf das die Wahl fällt, ist ein „I love Werder“-Shirt. Wobei es übrigens auch wieder Parallelen zur Realität gibt. Bei der Preisverleihung hat die junge Darstellerin der Hauptfigur, Anja Stellow, ein Werder-Trikot an.

„Schöne Bilder, toller Film“

Den Wettbewerb „Niedersachsen Filmklappe“ ausgelobt hatte das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung. Im Bereich Elbe-Weser hatte es insgesamt 15 Einsendungen gegeben, dabei disqualifizierten sich einige bereits durch einen zu hohen Arbeitsanteil von Lehrern. Nur zwei Filme in diesem Bereich konnten einen ersten Platz gewinnen, darunter die Schüler der Delmenhorster Förderschule. Die Jury würdigte „ein sympathisches Drehbuch, einen Witz am Ende, super Darsteller, schöne Bilder und einen tollen Film“, wie es Gabriele Waller erklärte, die Medienpädagogische Beraterin der Stadt Delmenhorst ist und mit in der Jury saß. Das Preisgeld wird vermutlich für das nächste Filmprojekt investiert werden, prophezeite Lehrer Reichelt. Der nächste Film werde ein Science-Fiction-Streifen werden.