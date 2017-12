Bescherung ist ab Montag Packtag für den Kinderwunschbaum in Delmenhorst

Packtag für den Kinderwunschbaum in Delmenhorst MEC öffnen

Tatkräftig waren unter anderem die Praktikanten Alina Omutova (vorne li.) und Mika Behrens (re.), die von Stadtinspektor-Anwärter Lukas Rüther (Mitte) und Jörg Niemann (Leiter Privatkundengeschäft der LzO, hinten Mitte) unterstützt wurden. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Jedes Jahr muss für die Kinderwunschbaum-Aktion eine logistische Meisterleistung vollbracht werden. Diese Jahr sind 1470 Kinderwünsche im Wert von 30.000 Euro in Geschenke umgewandelt worden. Am Mittwoch war Packtag in der LzO.