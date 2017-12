Porschefahrerin gerät in Gegenverkehr 36.000 Euro Schaden bei Unfall in Fahrenhorst

Weil eine Porsche-Fahrerin am Dienstag in Fahrenhorst in den Gegenverkehr geraten ist, hat sie einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Symbolfoto: Michael Gründel

Fahrenhorst. Weil eine Porsche-Fahrerin am Dienstag in Fahrenhorst in den Gegenverkehr geraten ist, hat sie einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Eine Unfallgegnerin wurde leicht verletzt.