5800 Euro Sachschaden Zwei Schwerverletzte bei Unfällen in Delmenhorst

Delmenhorst. Ein junger Radfahrer und ein Rollerfahrer sind bei zwei Unfällen im Delmenhorster Stadtgebiet am Dienstag schwer verletzt worden. Der Sachschaden beläuft laut Polizei sich insgesamt auf 5800 Euro.

Bei Unfällen im Delmenhorster Stadtgebiet sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die teilt die Polizei mit. Nach Angaben der Beamten ereignete sich der erste der beiden Unfälle am Dienstagmorgen. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 17 Jahre alter Radfahrer vom Uferweg in Höhe der Baustelle auf den Hasporter Damm. Als er die Straße überqueren wollte, wurde der Radfahrer von einem 34 Jahre alten Autofahrer übersehen, der stadtauswärts fuhr. Bei dem Zusammenprall wurde der 17-Jährige schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3600 Euro.

33 Jahre alter Rollerfahrer verletzt sich schwer

Bei einem zweiten Fall am Dienstagnachmittag fuhr ein 33 Jahre alter Rollerfahrer gegen 17.15 Uhr auf der Friesenstraße in Richtung Nordenhamer Straße. Nach Angaben des Rollerfahrers wurde er durch den Gegenverkehr so stark geblendet, dass er ein geparktes Auto am Fahrbahnrand übersah und es rammte, so die Polizei. Auch der 33-Jährige verletzte sich schwer. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 2200 Euro.