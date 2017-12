Lob für Kooperation in Delmenhorst Interventionsprojekt arbeitet mit Gewalttätern

Delmenhorst. Mit Tatrekonstruktionen und Notfallplänen versucht die Delmenhorster Tätergruppe des Oldenburger Interventionsprojekts (Olip) Gewalttäter auf den richtigen Weg zu bringen.

Die als Trainerin in der Täterarbeit ausgebildete Sozialpädagogin Daniela Hirt und ein Kollege haben die Delmenhorster Tätergruppe des Oldenburger Interventionsprojekts (Olip) im Herbst 2016 ins Leben gerufen. Immer mittwochs von 16.15 bis 18.30 Uhr trifft sich dafür eine Handvoll Gewalttäter in der Awo-Begegnungsstätte an der Cramerstraße. Das Training umfasst 26 zweistündige Sitzungen und ist nach den Standards der Bundesarbeitsgemeinschaft Häusliche Gewalt konzipiert, in deren Vorstand Hirt mitarbeitet. Zwei Durchläufe sind jetzt erfolgreich abgeschlossen. ALG-II-Empfänger sind ebenso unter den Teilnehmern wie Besserverdiener, der Kursbeitrag wird dem Einkommen angepasst.

„Selbstmelder“ neben verurteilten Gewalttätern

Die Männer aller Altersgruppen melden sich selbst, kommen auf Empfehlung anderer Einrichtungen, etwa des Jugendamts, oder auch durch eine gerichtliche Zuweisung. Die Zusammenarbeit entlang der Interventionskette bei häuslicher Gewalt, die vom Notruf bei der Polizei über Beratungsstellen bis zum Gericht reiche, gelinge in Delmenhorst besonders gut, betont Hirt: „Hier ziehen alle für den Opferschutz an einem Strang.“ Ein Kooperationstreffen im ersten Quartal 2018 soll helfen, die Wege zur Hilfe für Opfer, aber auch für Täter weiter zu verkürzen.

„Für manche ist Gewalt die gelernte Sprache“

Im Tätertraining setzen sich die Teilnehmer mit verschiedenen Formen der Gewalt und Gewaltkreisläufen auseinander. „Für manche ist Gewalt die gelernte Sprache“, sagt Hirt. Die Männer üben mit Filmbeispielen, aber auch bei Besuchen von Opfervertretern oder einer Gefängnispsychologin den Perspektivwechsel, lernen mehr über Kommunikation und Partnerschaft. Aber es wird auch ganz konkret: Sie rekonstruieren ihre eigenen Taten, lernen persönliche Krisenzeichen erkennen und machen Notfallpläne.