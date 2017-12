Premiere am 13. Januar Niederdeutsches Theater Delmenhorst zeigt „De Nervbüdel“

Delmenhorst. Eine weltbekannte Komödie bringt das Niederdeutsche Theater Delmenhorst im Januar auf die Bühne. Die plattdeutsche Fassung wird erstmals in der Region gespielt.

Nach unseren beiden ersten Inszenierungen „De Falkenborg“ und „Sluderkraam in’t Treppenhuus“ bringt das Niederdeutsche Theater Delmenhorst (NTD) mit der Komödie „De Nervbüdel“ ab dem 13. Januar das dritte Stück der Saison ins Kleinen Haus.

Erstaufführung im Bühnenbund

Die Regie hat Markus Weise übernommen. In den Hauptrollen spielen Andreas Giehoff und Torsten Wieting. Das Stück basiert auf Francis Vebers „Der Kontrakt“ von 1970. Der Welterfolg wurdevon Dieter Hallervorden ins Deutsche übersetzt. Frank Gruppe machte daraus die Niederdeutsche Fassung „De Nervbüdel“, das erstmalig im Ohnsorg Theater aufgeführt wurde und nun durch das NTD seine Erstaufführung im Bühnenbund Niedersachsen und Bremen hat.

Berufskiller bekommt unerwartete Probleme

In der Komödie geht es um den Berufskiller Ralf, der einen Kronzeugen von einem Hotelzimmer aus per Fernschuss liquidieren soll. Ralf hat alles perfekt vorbereitet, genau geplant und ausgekundschaftet. Was kann also noch schiefgehen? Alles, wie sich herausstellen wird. Womit Ralf nicht rechnen konnte, ist sein Zimmernachbar Hans-Dieter Spitzek. Ein liebenswürdiger Mann, der von seiner Frau verlassen wurde und nun seinem Leben ein Ende setzen will. Als der Hotelpage entdeckt, dass Spitzek sich etwas antun will, bittet er ausgerechnet dessen Zimmernachbarn Ralf um Beistand.

Rangkarten exklusiv beim dk

Das NTD führt „De Nervbüdel“ 13. und 27. Januar sowie 1. , 2., 3., 9., 16., 17., und 23. Februar um 20 Uhr im Kleinen Haus auf. Am 28. Januar und 11. Februar gibt es Vorstellungen um 15.30 Uhr. Karten gibt es unter anderem im Kleinen Haus, Telefon (04221) 16565. Karten für den Rang gibt es exklusiv für acht Euro (ermäßigt vier Euro) im dk-Kundencenter, Lange Straße 122. Für Besitzer der dk-Card gibt es einen Euro (ermäßigt 50 Cent) Rabatt.