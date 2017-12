Quergedacht: Motivation für müde Pendler

Delmenhorst. Eine falsch eingelegte CD hat kürzlich für Misstöne am Delmenhorster Bahnhof gesorgt. Ein Versehen? Viel mehr eine verpasste Chance, findet unser Autor in der neuen Folge Quergedacht.

Statt der üblichen Klassik wurden die Pendler morgens von lauten Disco-Klängen begrüßt. Bahn und Stadt sprechen von einem Versehen bei der Modernisierung der Anlage. Ein Versehen? Viel eher eine verpasste Chance, die Bahnhofsbeschallung im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen und die „angenehme Atmosphäre und positive Grundstimmung“, die durch die Musik erzeugt werden soll, durch eine perfekt auf den Tagesablauf am Bahnhof abgestimmte Hitliste zu realisieren.

Geier Sturzflug am Montag

Welcher müde Pendler würde nicht gerne am Montagmorgen in die Hände spucken, wenn er von Geier Sturzflugs „Wir steigern das Bruttosozialprodukt“ begrüßt und motiviert zur Arbeit geschickt wird? Freitagnachmittag werden Fernbeziehungspendler mit Wolfmothers „Love Train“ in die Arme der Liebsten verabschiedet. Wobei Ozzy Osbournes „Crazy Train“ wohl oft das passendere Motto für die Fahrten mit der Bahn vorgeben würde.

Das Glück im Nirgendwo?

Kurz vor der Abfahrt der Nordwestbahn nach Osnabrück verweist „Es fährt ein Zug nach nirgendwo“ von Christian Anders auf die zahlreichen Stopps an Orten, in denen man noch nie war und eigentlich auch nie sein möchte. Für eine „positivere Grundstimmung“ würde da natürlich Aleks Schmidt mit seiner Zeile „Ich fand das ganz große Glück im Zug nach Osnabrück“ sorgen. Wobei zu bezweifeln ist, dass tatsächlich irgendwer das jemals geschafft hat.

Delmenhorster Klischees könnten mit Wolfgang Schwalbes „Wo ist der Bahnhof?“ bedient werden. Lautet doch gleich die zweite Textzeile „Ich will mein Fahrrad zurück“. Vielleicht widerspräche dann aber gerade das dem „bestimmten Zweck“, den die musikalische Beschallung am Delmenhorster Bahnhof eigentlich laut Stadt erfüllen soll.