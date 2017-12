In Bahnhof- Apotheke Kissenverkauf hilft Delmenhorster Palliativstation

Delmenhorst. Mit dem Verkauf von Kuschelkissen möchte der Förderverein der Palliativstation des JHD Delmenhorst Geld für die Versorgung schwer kranker Patienten einnehmen.

Zum zweiten Mal ist der Förderverein der Palliativstation des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) am Dienstag, 5. Dezember, mit einem Stand in der Bahnhof-Apotheke vertreten, an dem selbstgenähte Kuschelkissen, dieses mal im weihnachtlichen Gewand, verkauft werden.

Erlös soll Patienten der Palliativstation dabei helfen, sich wohl zu fühlen

Der Erlös kommt dem 2013 gegründeten Förderverein zugute, der jeden Patienten auf der Palliativstation mit einem herzförmigen Kissen versorgt, sich aber vor allem darum kümmert, dass die Wünsche der Patienten weitestgehend erfüllt werden, erklärt Marianne Hoffmann, ehrenamtliches Mitglied des Fördervereins. „Es geht darum, Menschen in ihrer schweren Krankheit zu begleiten“, sagt sie.

Kuschelkissen stehen das ganze Jahr über zum Verkauf

Die Kuschelkissen können ganzjährig, unter anderem in der Bahnhof-Apotheke, erworben werden. In den letzten zweieinhalb Jahren wurden über 1000 Kissen verkauft, sagt Marianne Hoffmann erfreut.