Delmenhorster Polizei gibt Verhaltenstipps So schützt man sich vor Einbrechern

Delmenhorst. In der dunklen Jahreszeit haben Einbrüche Hochsaison. Dies zeigte sich zuletzt auch in Delmenhorst. Die Delmenhorster Polizei gibt einfache Tipps, wie man den einen oder anderen Einbrecher abhalten kann.

In der dunklen Jahreszeit mehren sich die Einbruchszahlen – das war zuletzt auch in Delmenhorst zu beobachten. 23 Einbrüche zählte die Polizei allein im November, „normal“ sind lediglich 14. Wer sein Haus und seine Wohnung besser schützen will, für den hat die Delmenhorster Polizei – gewissermaßen als Erste Hilfe – einfache Ratschläge parat: „Befinden sich die Bewohner nicht im Haus, sollten sie möglichst versuchen ihr Haus bewohnt aussehen zu lassen“, rät Polizeisprecherin Desirée Krikkes. Einfachstes Beispiel: „Wäsche und Kaffeetassen in den Räumen hinterlassen den Eindruck, als käme der Bewohner bald zurück“, so Krikkes. Ist der Anrufbeantworter oder die Klingel ausgeschaltet, sei dies eine zusätzliche Verunsicherung für potenzielle Einbrecher. Zudem sollten Jalousien nicht dauerhaft geschlossen bleiben.

Nachbar kann wertvolle Hilfe sein

Es gibt aber auch Beispiele, bei denen man auf die Hilfe der Nachbarn angewiesen ist: Diese könnten etwa den Briefkasten leeren, den Wäscheständer im Garten mitbenutzen oder die Mülleimer beim Abholtag mit an die Straße stellen. Und steht das Haus längere Zeit leer, sollte etwa auch an die Gartenpflege gedacht werden. „So lassen sich Anzeichen imitieren, dass das Haus bewohnt ist“, sagt Krikkes. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, reguliert das Licht über eine Zeitschaltuhr.

Auf Hinweise des Ausspähens achten

Vermutet man hingegen einen Einbrecher im Haus, rät Krikkes, sich durch Licht und Geräusche bemerkbar zu machen. „Der typische Einbrecher flieht dann“, so die Polizeisprecherin. „Ist man sich dessen aber sicher, schließt man sich besser in einen sicheren Raum ein und ruft die Polizei.“

Ohnehin sei es ratsam, immer auf Hinweise des „Ausspähens“ zu achten: Tesafilm auf dem Türschloss, umgestellte Blumenkübel oder Unordnung im Garten können darauf hinweisen, dass Banden einen Haushalt beobachten und so ihr nächstes Ziel ausmachen, schildert Krikkes.