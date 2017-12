Schwerer Unfall in Delmenhorst Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß mit Baum

Delmenhorst. Bei einem schweren Unfall auf der Stedinger Straße sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Ihr Auto war gegen einen Baum gefahren.

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr. Ein VW Caddy war auf der Stedinger Straße auf Höhe der Braker Straße gegen einen Baum gefahren und blieb anschließend auf der Straße liegen. Die Straße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Die beiden Insassen mussten mit zwei Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren werden. Die Schwere ihrer Verletzung ist am frühen Abend noch unbekannt. Der Firmenwagen ist zerstört.