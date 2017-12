Vier Chöre singen mit Gemeinde Kneifen für das d beim Delmenhorster Quempassingen

Delmenhorst. Gut 150 Leute haben beim ersten Quempassingen der Musikschule in der Lutherkirche in Stickgras mitgemacht. Gewohnt locker moderierte das Musikschulleiter Michael Müller – und animierte zum Kneifen der Nachbarn, damit die den Ton erwischen.

Vier Chöre hat die Musikschule Delmenhorst für das diesjährige Quempassingen wieder auf die Bühne gebracht. Sie sangen mit insgesamt gut 150 Gästen zusammen.

Mit bekanntem Esprit führte Musikschulleiter Michael Müller durch die Veranstaltung. „Für viele“, stellte er zu Beginn fest, „ist das Quempassingen der eigentliche Beginn der Weihnachtszeit. Es gehört fest dazu wie die Weihnachtsgans.“ Sechs Passagen hatte er für seine Laien-Sänger im Publikum vorbereitet, die sie zusammen singen konnten mit dem Kinderchor der Wilhelm-Niermann-Grundschule, dem Singkreis der Musikschule, dem Chor „Dreiklang“ unter Meike Dunkel, dem „Atelier francais“ sowie einem Querflötentrio und einem Blechbläserkreis der Musikschule. An der Orgel saß Sabine Wottke-Pries.

Dieses blöde hohe d!

Das war mächtig singgewaltige Unterstützung der Besucher, die sich gelegentlich durchaus mal trauten, lauter zu werden. Auch wenn das nicht immer so perfekt klappte, wie bei dem blöden hohen d da oben bei „Schlafe, liebes Kindchen“. Macht nichts, fand Müller. „Kneifen Sie ihren Nachbarn ordentlich, damit er da hoch kommt“, riet er. Und wer es nicht schön konnte, sang beim richtigen Temperament halt lauter.

Kurzer Ruhm für Philipp

Einen kleinen Moment des Ruhms erwischte der junge Sänger Philipp Schneider für das französische Lied „Drue la neige tombe“ (Dicht fällt der Schnee) vom Chor Atelier francais. Das Lied handelt von einem wandernden Kind im Schneegestöber, das zwar erschüttert von der Naturgewalt ist – aber dennoch Vertrauen in eine Heimkehr bewahrt. Philipp durfte nach vorn. „Er spricht zwar kein Wort Französisch“, sagte Müller, „aber er hat eine wunderbare Aussprache.“ Recht hat er. Der Saal und Atelier francais waren beeindruckt. Insgesamt: Ein schöner Abend – adventlich, besinnlich, mit dem Gran Humor, das das gemeinsame Singen braucht.

Auch am Sonntag gibt es noch ein weiteres Quempassingen. Es findet um 18 Uhr in der Allerheiligen-Kirche an der Wildeshauser Straße statt.