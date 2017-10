Stuhr und Delmenhorst Zwei Unfälle legen Verkehr A1 und A28 über Stunden lahm

Mehrere LKW kollidierten auf der A1 bei Stuhr-Brinkum. In ein Stauende fuhr später auch ein junger Mann aus Oldenburg, der schwer verletzt wurde. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst/Stuhr. Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte, 40.000 Euro Schaden und stundenlanger Stau sind die Bilanz zweier Autobahn-Unfälle. Vier Lastwagen waren am Donnerstag in ein Unglück auf der A1 bei Brinkum verwickelt, ein junger Oldenburger fuhr in das Stauende auf der A28.

Bei einem Unfall auf der A1 sind am Donnerstagnachmittag vier Lastwagen im Bereich der Dauerbaustelle bei Brinkum in einen Unfall verwickelt worden. In der Folge bildete sich ein Stau bis auf die A28 bei Delmenhorst, in dessen Ende ein 27-Jähriger mit seinem Transporter raste. Er wurde schwer verletzt. Durch die Unfälle waren die A28 und die A1 bis in die Nacht gesperrt. Vier Lastwagen in Unfall verwickelt Den ersten Unfall hatte gegen 16 Uhr nach Angaben der Autobahnpolizei ein 41-jähriger Mann aus Bayern verursacht. Dieser war mit seinem Sattelschlepper aus Unachtsamkeit auf der A1 kurz vor der Anschlussstelle Brinkum in ein Stauende gefahren. Dort rammte er den Anhänger eines Lastwagens. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass zwei weitere Sattelschlepper beschädigt wurden. Zwei Männer wurden bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt. Unfall ereignete sich im Bereich der Großbaustelle Das Unglück ereignete sich im Bereich der Dauerbaustelle zwischen dem Dreieck Stuhr und Brinkum. Nach dem Unfall musste die Richtungsfahrbahn Hamburg voll gesperrt werden. In der Folge staute sich der Verkehr rund um das Dreieck Stuhr, teilt die Polizei mit. Zeitweise war der Stau auf der A1 bis zu zehn Kilometer lang, auf der A28 bis zu sechs Kilometer. Aufprall zerstört Führerhaus eines Transporters In dieser Staulage ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der A28 auf Delmenhorster Stadtgebiet ein zweiter Unfall: Ein 27-jähriger Oldenburger fuhr mit seinem Kleintransporter zwischen Delmenhorst-Hasport und dem Dreieck Delmenhorst trotz Ausweichmanöver auf einen Lastwagen auf. „Das Führerhaus des Transporters wurde durch den Aufprall nahezu komplett zerstört“, schreibt die Polizei. Der Oldenburger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier liefen umfangreiche Bergungsarbeiten an der Unfallstelle an. Erst gegen 22 Uhr herrschte wieder freie Fahrt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe beider Unfälle auf insgesamt rund 40.000 Euro.