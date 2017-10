Warum wollen Sie in den Landtag? Die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Delmenhorst stellen sich vor

Delmenhorst. Drei Frauen und drei Männer treten im hiesigen Wahlkreis an. Wer sie sind und was sie erreichen wollen, stellt das dk in einem Überblick dar.

Am Sonntag, 15. Oktober, wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Aus dem hiesigen Wahlkreis wollen es sechs Frauen und Männer direkt in das Landesparlament schaffen. Was sie gemein haben: Alle Kandidaten wären Neulinge in Hannover, würden sie denn am Wahltag in die Kammer gewählt. Ein Vertreter der FDP erscheint nicht auf dem Wahlzettel, weil wegen der vorgezogenen Wahl terminliche Fristen nicht eingehalten wurden.

56.765 Wahlberechtigte in Delmenhorst

Die sechs Kandidaten treten im Wahlkreis 65 an, das Stadtgebiet bildet einen von insgesamt 87 Wahlkreisen in Niedersachsen. Zur Wahl berechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit drei Monaten in Niedersachsen ihren Wohnsitz haben. Allein in Delmenhorst können so exakt 56.765 Menschen ihre Kreuze machen.

Eine Stimme entfällt auf den Wunschkandidaten, eine weitere auf die favorisierte Partei, was wiederum besonders für die Bewerber interessant ist, die sich aufgrund ihres Listenplatzes den Einzug in den Landtag erhoffen.

Warum wollen unsere Kandidaten in den Landtag?

„Warum wollen Sie in den Landtag?“ Diese Frage hat das dk den drei Frauen und drei Männern gestellt, die sich direkt bewerben, und ihnen für die Antwort jeweils bis zu 800 Zeichen eingeräumt. Dazu finden sich zu allen Kandidaten kurze private Informationen. In den bis zur Wahl verbleibenden Tagen am kommenden Wochenende wird das dk weitere Positionen der Kandidaten veröffentlichen, übersichtlich zu einzelnen Themenfeldern. Die Reihenfolge der Kandidaten auf dieser Seite entspricht der Reihenfolge auf dem Wahlzettel.

Die Briefwahl ist übrigens bis kurz vor Toreschluss möglich: Ein Antrag muss bis Freitag, 13. Oktober, bei der Stadt vorliegen. Diese nimmt das Wahlbüro schriftlich – Fachdienst Bürgerservice, Wahlen, Lange Straße 1a, 27749 Delmenhorst – oder per Mail an wahlen@delmenhorst.de an.