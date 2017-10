Aktuelle Informationen zum Sturm Sturmtief Xavier fegt über Delmenhorst und die Region

Über das gesamte Stadtgebiet sind zahlreiche Äste und Bäume auf die Straßen gestürzt und führten teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Gröpelingen stürzte ein Baum auf die Oberleitung, sodass die Gröpelinger Heerstraße vorübergehend voll gesperrt werden musste. Auf der A 27 in Fahrtrichtung Hannover stürzte in der Ausfahrt Oslebshausen ein Baum auf ein vollbesetztes Auto. Dabei wurde keiner der Insassen verletzt.

In Huchting in der Straße "Wardamm" löste sich ein Gastank, der durch die Feuerwehr gesichert wird. Zur Sicherheit wurde ein in der Nähe stehender Zug evakuiert. Gegen 13.30 Uhr ging eine 65-Jährige entlang der Mühlheimer Straße, als sie von einem großen Ast getroffen wurde. Die Frau musste mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei rät bis in die Abendstunden zur besonderen Vorsicht beim Aufenthalt im Freien.

