Verkaufsoffener Sonntag Rund 90 Aussteller bei Delmenhorster Kartoffelfest dabei

Delmenhorst. Die tolle Knolle steht am kommenden Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 18 Uhr zum 26. Mal im Zentrum, wenn in der Innenstadt und in der Markthalle das Kartoffelfest gefeiert wird. Von 13 bis 18 Uhr öffnen zudem die Geschäfte im Stadtgebiet.

„Wir haben in diesem Jahr rund 90 Aussteller im Boot“, sagt Claudia Schnier von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), die das Kartoffelfest mitorganisiert. Auf dem Rathausbrunnenplatz findet sich ein kleiner Handwerkermarkt mit Drechsler, Seiler und Co.. Auf dem Wallplatz zeigt ein Kettensägenkünstler sein Können. Kulinarisch steht in der City vor allem die Kartoffel im Fokus – und das in vielen Variationen. Aber auch Besucher, die nicht so auf Erdäpfel stehen, werden etwas finden.

Mitmachaktionen, Handwerkermarkt und Musik

In der Markthalle gibt es Mitmachaktionen wie Ballonmodellage, Kinderschminken und ein Kartoffelquiz. Gartenzwerge sind in der City als Walking Act unterwegs. Musikalisch wird es an vielen Ecken. Auf dem Bismarckplatz spielen von 14 bis 16 Uhr MischenMeister. Davor geben die Delme Square Dancer von 11 bis 14 Uhr Kostproben ihres Tuns. Am Schweinemarkt spielt das Duo Twinns von 12 bis 17 Uhr Klassiker der Popgeschichte. Im Westend musizieren von 12.30 bis 17.30 Uhr Detlef Blanke und Silvy Braun. Auf dem Rathausplatz spielt von 11 bis 18 Uhr die Kranich Band, die vor allem Country macht. Parkplätze stehen am Sonntag kostenlos zur Verfügung.