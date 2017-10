Echte Handarbeit im Haus Coburg in Delmenhorst MEC öffnen

Es wurde gesägt, bis das Styropor fliegt: Johannes Pflüger brachte einen Block des Kunststoffes mit der Säge in Form. Foto: Manuel Titze

Delmenhorst. Wie wird Holz zu einer glaubhaften Kachel? Wie wird Styropor zu einem Ziegel? An diesen Fragen arbeiteten sich am Mittwoch Kinder in einem Workshop der Städtischen Galerie ab. Künstlerische Vorbilder waren die Skulpturen Künstler Franz Burkhardt, dessen Kunstwerke gerade das Haus Coburg zieren.