Reaktion auf Bürgerinitiative Josef-Hospital Delmenhorst kritisiert „Stimmungsmache“

Delmenhorst. Die Vorwürfe der Bürgerinitiative, die Sanierer agierten inhuman und gefährdeten den Neubau, seien destruktiv. Das bekräftigte das JHD gegenüber dem dk.

Das insolvenzbedrohte Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) hat Forderungen nach einer Trennung von der Sanierungsfirma Economedic AG mit Entschiedenheit zurückgewiesen. Derartige Verlautbarungen durch die Bürgerinitiative „Delmenhorst braucht ein Krankenhaus“ seien im laufenden Schutzschirmverfahren „total kontraproduktiv“ und schürten weitere Verunsicherung unter den 1000 Mitarbeitern, sagte JHD-Sprecher Björn Seeger dem dk. Die von mittlerweile mehr als 2600 Mitgliedern getragene Initiative, die unter anderem auch von Ratspolitikern und führenden Mitarbeitern der Stadtverwaltung unterstützt wird, ruft unterdessen am Samstag in der Fußgängerzone zu einer Unterschriftensammlung an einem Infostand auf.

„Ärgerlich und destruktiv“

Seeger kritisiert derweil die Erklärungen und Aktionen als ärgerlich, destruktiv und Stimmungsmache. Spekulationen und Gerüchte über inhumanen Umgang mit Beschäftigten, rabiates Verdichten der Arbeit und einer drohenden Gefährdung der 70-Millionen-Förderung für den geplanten Neubau seien verantwortungslos. Eine derartige Interessenpolitik diene nicht dem gemeinsamen Ziel, im nächsten Jahr einen Sanierungsplan einzuleiten, mit dem ein neues Josef-Hospital am Ende wirtschaftlich gesund dasteht. Die Vorwürfe gegen die Economedic seien völlig unverständlich, weil sie von der Initiative erhoben würden ohne die Arbeit der Berater zu kennen. Im Zuge des bis Jahresende laufenden Schutzschirmverfahrens komme derzeit vieles auf den Prüfstand. Daher seien zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen über das künftige medizinische Konzept oder den Umfang des von Sanierungsgeschäftsführer Ralf Delker angekündigten Stellenabbaus möglich. Wichtige Aufgabe sei es jetzt auch gewesen, die Gehälter der Mitarbeiter über die Arbeitsagentur zu sichern sowie den Krankenhausbetrieb aufrecht zu halten. Seeger: „Das ist jetzt alles geregelt.“

Patientenabwanderung das Problem

Das Josef-Hospital ist aufgrund eines Patientenrückgangs in die finanzielle Notlage geraten. Bis Jahresende droht ein Defizit von bis zu zehn Millionen Euro. Der geplante Krankenhaus-Neubau in der Innenstadt soll von dem Schutzschirmverfahren zur Rettung des Hospitals laut Geschäftsführung nicht betroffen sein.