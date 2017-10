Haftstrafe für 25-Jährigen Delmenhorster schlägt Frau an ihrem Geburtstag nieder

Oldenburg. Das Oldenburger Landgericht hat jetzt ein Urteil des Amtsgerichts Delmenhorst gegen einen 25-jährigen Delmenhorster bestätigt. Der Mann hatte stark betrunken mit fast zwei Promille Alkohol im Blut hinterrücks eine fast doppelt so alte Frau niedergeschlagen

Weil er sich schon häufiger unter Alkoholeinfluss nicht im Griff hatte, muss der Delmenhorster jetzt für drei Monate Gefängnis. Die Tat hatte sich auf der Geburtstagsfeier des Opfers abgespielt. Eigentlich hatte der 25-Jährige Streit mit seiner Freundin. Doch dann kam die Gastgeberin ebenfalls hinzu und sagte ihm, er solle seine gerade weinende Partnerin „nicht volllabern“, sondern sich lieber um sie kümmern. Die Frau war schon wieder am Hineingehen, als er sie ohne Vorwarnung von hinten niederschlug. Noch zwei Wochen später war ihre Schwellung am Auge zu sehen, auch litt sie noch Tage nach der Tat unter Kopfschmerzen.

Angeklagter hatte sich entschuldigt

Der junge Mann bat sein Opfer um Verzeihung, sie nahm die Entschuldigung auch an. Richterin und Staatsanwalt bestanden aber auf einen „Denkzettel“ in Form einer Haft, zumal es sich schon um seine dritte Verurteilung wegen Körperverletzung binnen eines Jahres handelte. Und immer war der Angeklagte während der Taten betrunken. Offenbar gehöre er zu den Menschen, die unter Alkoholeinfluss zu Aggressivität neigen, zu einer „schlechten Alkohol-Laune“, so der Staatsanwalt. „Bekommen Sie die nicht in Griff, müssen Sie den Alkohol ganz weglassen“, sagte er.

Angeklagter kommt in den offenen Vollzug

So sah das auch die Richterin. Weil die Geldstrafen keine Wirkung gezeigt hätten, erwarte das Gericht nicht, dass sich sein Verhalten zukünftig ändere. Als Erstverbüßer habe der Angeklagte aber die gute Möglichkeit, im offenen Vollzug weiter seinen Job auszuüben.