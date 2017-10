„Christofer mit F“ leitet Kurs Jugendliche werden in Delmenhorst zu Poetry-Slammern

Gewinner beim Poetry-Slam im Haus Coburg im vergangenen Jahr: Christofer mit F ist Kursleiter. Foto: Städtische Galerie

Delmenhorst. Dass Poesie alles andere als eingestaubt ist, beweisen Poetry-Slammer tagtäglich. Am Samstag findet ein Workshop mit „Christofer mit F“ in der Stadtkirche in Delmenhorst statt.