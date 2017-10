Islamische Gemeinden Ein Tag der Begegnung in Delmenhorster Moscheen

Delmenhorst. Der Tag der Deutschen Einheit ist auch ein Tag, an dem sich die islamischen Gemeinden in Delmenhorst gerne zeigen. Am Dienstag luden sie darum zum Tag der offenen Moschee ein. Dabei wurde deutlich, wie sehr friedlebende Muslime mit dem internationalen islamistischen Terrorismus hadern.

Die gute Nachbarschaft – wie viel bedeutet sie noch? Unter Muslimen in Düsternort sehr viel. Das wurde zumindest in der Mevlana-Moschee deutlich. Dort erklärte Sermin Canahci für die Moschee, was sie unter diesem Begriff versteht. „Für uns ist es die Verpflichtung, Nachbarn in schlechten Zeiten zur Seite zu stehen, bei Problemen Beistand zu leisten oder bei finanziellen Engpässen auszuhelfen“, sagte sie. Canahci fasste den Begriff weiter: Nachbarn seien auch hungernde Afrikaner, auch ihnen steht Hilfe zu. Das Wort „Verpflichtung“ wurde von einem katholischen Besucher gleich als Religionszwang angesehen – der Mevlana-Vorsitzende Zafer Citci sah darin eher eine Handlungsempfehlung des Glaubens zugunsten des eigenen Verantwortungsgefühls. Und schon war man mittendrin in der interreligiösen Debatte. Genau das ist es, was Mevlana anstrebt: „Wir suchen den Dialog, wir stehen für andere offen“, betonte Canahaci. Diese Dialogbereitschaft zeige Mevlana etwa, wenn Kitas, Schulen oder Vereine kommen, um die Moschee und den Glauben kennenzulernen.

Ditib ist eine islamische Gemeinde, die frei ist von Politik

In der Ditib-Gemeinde am Bienenschauer führte das Gemeindemitglied Güral Atsiz durch die Räume. Er ging unter anderem auf die ehrenamtliche Arbeit ein, mit der aus dem ehemaligen Lager für Maschinenteile ab 2005 eine Moschee entstand. „Aus eigener Kraft ohne Gelder vom Staat oder islamischen Organisationen“, wie Atsiz betonte. Er unterstrich auch, dass Ditib eine politikfreie Gemeinde sei. „Mit der Türkei oder mit Erdogan haben wir nichts zu tun. Dies ist ein rein religiöser Ort, der für jeden offen steht.“ Zudem habe der Begriff Integration bei Ditib in den vergangenen Jahren immer mehr Bedeutung erfahren. Wie sich (Deutsch-)Türken besser in Deutschland integrieren, werde etwa schon in der Kindermoschee vermittelt, so Atsiz. „Die Türken haben den Fehler gemacht, ihren Glauben zu lange in Hinterhöfen auszuleben und sich den Deutschen nicht zu zeigen. Das versuchen wir seit 2007 mit einer besseren Öffentlichkeitsarbeit zu korrigieren.“

„Gewalt hat mit dem Islam nichts zu tun“

Den Wert von Integrationsarbeit und sozialer Betreuung für Kinder nannte auch Özkan Kesim vom Delmenhorster Integrations- und Bildungsverein (DIBV). Allgemein gültige Verhaltensregeln werden beispielsweise auch bei Angeboten wie dem Koranunterricht vermittelt. Der DIBV empfing das vermutlich zahlreichste Publikum, allerdings hatte er im Außenbereich des Geländes an der Bremer Straße auch ein großes kulinarisches Angebot aufgefahren. Den Tag der offenen Moschee nutzte Kesim dazu, um mit einem falschen Bild über den Islam aufzuräumen. „Durch die Berichterstattung über die Gräueltaten des Islamischen Staats ist unsere Religion in Verruf geraten. Uns ist wichtig, deutlich zu machen: Das sind Verrückte, Gewalt hat mit dem Islam nichts zu tun.“ Eine Aussage, die auch in den beiden anderen Moscheen so geteilt wurde. Gleich mehrfach wurde folgender Korantext zitiert: „Wenn jemand einen Menschen tötet, ist es so, als habe er die gesamte Menschheit getötet.“