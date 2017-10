500 Jahre Reformation Film über Luther in Delmenhorster Kino

Film über Luther in Delmenhorster Kino MEC öffnen

Der Moment, der die Welt veränderte: Martin Luther (gespielt von Joseph Fiennes) beim Thesenanschlag an der Wittenberger Schlosskirche. Den Film „Luther“ von 2003 zeigt der Kultur-Kreis Delmenhorst zusammen mit dem Maxx. Foto: dpa/ottfilm

Delmenhorst. Anlässlich des sich nähernden 500. Reformationstags am 31. Oktober lädt der Kultur-Kreis Delmenhorst ins Kino ein: Am 8. Oktober, 11 Uhr wird im Maxx an der Weberstraße der Film „Luther“ gezeigt.