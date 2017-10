Antrag von SPD/Piraten Neuer Anlauf für Pultern-Areal in Delmenhorst

Neuer Anlauf für Pultern-Areal in Delmenhorst MEC öffnen

Besichtigung im Mai 2015: Der Planungsausschuss hatte sich schon vor zwei Jahren ein Bild vom Pulterngelände gemacht. Unter anderem der NABU lehnte eine bauliche Nutzung des Areals strikt ab. Archivfoto: Andreas Nistler

Delmenhorst. Über die Frage, was aus dem Pulterngelände in Delmenhorst werden soll, wurde in der Politik bereits ausführlich debattiert – bisher ohne Erfolg. Nun unternimmt die Gruppe SPD/Piraten einen neuen Anlauf.