Kirchengemeinde dankt Hendriksen Frauenkreis setzt seit 35 Jahren Themen in Düsternort

Delmenhorst. Im Erntedank-Gottesdienst ist die langjährige Kirchenälteste und Leiterin der Frauengruppe der Kirchengemeinde Zu den Zwölf Aposteln verabschiedet worden. Eine Feier mit viel Lob und Präsenten folgte.

Seit 35 Jahren gibt es den Frauenkreis der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Zu den Zwölf Aposteln, die Leiterin heißt seitdem Ingrid Hendriksen. In einem Erntedank-Gottesdienst vor gut gefüllten Kirchenbänken hat Pastor Fritz Martschin die verdiente Ehrenamtliche am vergangenen Sonntag verabschiedet. Beim anschließenden Empfang mit Buffet im Gemeindehaus wurde mit vielen Gästen, darunter früheren Pastoren, zugleich der Jahrestag der Frauengruppe gefeiert. Hendriksen freute sich über viele Lobes- und Dankesworte sowie gelungene Überraschungen, allen voran ein Bild aus der aktuellen Ausstellung der Kirche.

Tür steht seit 35 Jahren offen

„Am 21. September 1982 trafen sich 22 Frauen das erste Mal im kleinen Gemeindesaal des Kindergartens“, erinnert Hendriksen, die den Kreis gemeinsam mit Ruth Günther gründete. Das damalige Einladungsthema „Die Tür ist offen“ gelte weiter für alle Frauen, 47 Mitglieder zähle die Gruppe nun, sagt Hendriksen, die für ihren langjährigen Einsatz, auch als Kirchenälteste, 2012 den Ehrenamtspreis der Stadt erhielt.

Autorin und Bestatter zu Gast

Für die monatlichen Treffen, immer am 2. Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Gemeindehaus an der Breslauer Straße, wählen die Frauen aktuelle Themen und Referenten aus. Beim nächsten Frauenkreis-Treffen am Dienstag, 10. Oktober, liest Autorin Gabriele Rost-Brasholz aus ihrem Buch „Was wir von dir nicht wussten“. Am 14. November geht es mit einem Bestattungsunternehmer als Referenten um das Thema „Abschiedlich leben“ und am 12. Dezember folgt von 15 bis 18 Uhr die Adventsfeier. Die Leitung übernimmt ab Januar Bettina Austermann, bis dahin bleibt Ingrid Hendriksen Ansprechpartnerin unter Telefon (04221)21204.